Где климат более влажный - в Санкт-Петербурге или Москве? Как вы обьясните свой ответ?
География
Где климат более влажный - в Санкт-Петербурге или Москве? Как вы обьясните свой ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влажный климат в Санкт - Петербурге. Это объясняется близостью к Прибалтике, т.е. близость к морю.
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