Напишите свой план мероприятий по охране природе от пагубных последствий хозяйственной деятельности людей.
Обществознание
Напишите свой план мероприятий по охране природе от пагубных последствий хозяйственной деятельности людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План: 1.Забота об окружающей среде,не влиять на неё пагубно (не ссориться,не бросаться отходами химической промышленности) 2)Давать отдыхать земле,периодический менять место посадки 3)исходя из первого бережно относиться к природе 4)Помогать ей,взаимодействовать с природной средой обитания 5)Человек может и должен восьановливаьь природные богатства(высаживать деревья,кусты,стараться не осушать водоемы,помогать животным)
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