Напишите свой план мероприятий по охране природе от пагубных последствий хозяйственной деятельности людей.

Обществознание
Напишите свой план мероприятий по охране природе от пагубных последствий хозяйственной деятельности людей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План: 1.Забота об окружающей среде,не влиять на неё пагубно (не ссориться,не бросаться отходами химической промышленности) 2)Давать отдыхать земле,периодический менять место посадки 3)исходя из первого бережно относиться к природе 4)Помогать ей,взаимодействовать с природной средой обитания 5)Человек может и должен восьановливаьь природные богатства(высаживать деревья,кусты,стараться не осушать водоемы,помогать животным)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Где климат более влажный - в Санкт-Петербурге или Москве? Как вы обьясните свой ответ?
Ответить
Биология
Строение куриного яйца 1 части яйца. 2 их значение в развитие зародыша
Ответить
Математика
Выполнить деление 5/6:7/12
Ответить
Физика
Выполни столбиком сложение и вычитания площадей. 736589 кв.мм +263411 кв.мм= 1 кв.м - 963564 кв.мм = Вырази площадь, полученную при сложении ...
Ответить
Математика
5 рабочих стооили домик за 14 часов. За сколько построят этот домик 8 рабочих??
Ответить