Составить цитатный план Василий Теркин

Литература
Составить цитатный план Василий Теркин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
там нет главы перевал. возможно переправа?тогда1) Переправа, переправа,    Берег левый берег правый2) Было так: понтоны в ряд3) А о нем молчат ребята    В боевом родном кругу4) Два бойца сидят в дозоре.5) А может, это Теркин?6) Под горой, в штабной избушке.7) Разрешите доложить...8) Вот идет смертельный бой. 

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