Составить цитатный план Василий Теркин
Литература
Составить цитатный план Василий Теркин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
там нет главы перевал. возможно переправа?тогда1) Переправа, переправа, Берег левый берег правый2) Было так: понтоны в ряд3) А о нем молчат ребята В боевом родном кругу4) Два бойца сидят в дозоре.5) А может, это Теркин?6) Под горой, в штабной избушке.7) Разрешите доложить...8) Вот идет смертельный бой.
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