Составить цитатный план Василий Теркин

Гость: Гость:

там нет главы перевал. возможно переправа?тогда1) Переправа, переправа, Берег левый берег правый2) Было так: понтоны в ряд3) А о нем молчат ребята В боевом родном кругу4) Два бойца сидят в дозоре.5) А может, это Теркин?6) Под горой, в штабной избушке.7) Разрешите доложить...8) Вот идет смертельный бой.