Начерти треугольник так чтоб два угла в него были острыми а третье тупой .
Математика
Начерти треугольник так чтоб два угла в него были острыми а третье тупой .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупой 100° тупые 20° и 60°
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