В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести эти книги за 10 д??ей,а другая-за 15.За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе?Помогите пожалуйста:3

Математика
В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести эти книги за 10 д??ей,а другая-за 15.За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе?Помогите пожалуйста:3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1500/10=150 книг в день - производительность 1й мастерской 1500/15=100 книг в день - производительность 2й мастерской 150+100=250 книг в день - производительность двух мастерских 1500/250=6 дней За столько дней выполнят эту работу обе мастерские, работая вместе 2) 1500/2=750 книг -половина 750/150=5 дней -  за столько половину книг переплетет первая мастерская 750/250=3 дня - за столько дней переплетут половину книг две мастерские 5+3=8 За столько дней будут переплетены все книги, если сначала половину книг переплетет первая мастерская, а затем оставшиеся книги- первая и вторая мастерские вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Даны 2 проводника при последовательном соединении дают сопротивления 27 Ом, а при параллельном 6 Ом, определить R1 и R2
Ответить
Литература
Составить цитатный план Василий Теркин
Ответить
Математика
Номер 13 помогите пожалуйста
Ответить
Обществознание
Напишите свой план мероприятий по охране природе от пагубных последствий хозяйственной деятельности людей.
Ответить
География
Где климат более влажный - в Санкт-Петербурге или Москве? Как вы обьясните свой ответ?
Ответить