В соответствии с заказом необходимо в кратчайший срок переплести эти книги за 10 д??ей,а другая-за 15.За сколько дней выполнят заказ обе бригады при совместной работе?Помогите пожалуйста:3

Гость: Гость:

1) 1500/10=150 книг в день - производительность 1й мастерской 1500/15=100 книг в день - производительность 2й мастерской 150+100=250 книг в день - производительность двух мастерских 1500/250=6 дней За столько дней выполнят эту работу обе мастерские, работая вместе 2) 1500/2=750 книг -половина 750/150=5 дней - за столько половину книг переплетет первая мастерская 750/250=3 дня - за столько дней переплетут половину книг две мастерские 5+3=8 За столько дней будут переплетены все книги, если сначала половину книг переплетет первая мастерская, а затем оставшиеся книги- первая и вторая мастерские вместе