Отзыв по картине девочка с персиками

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Отзыв по картине девочка с персиками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серов написал портрет 12-летний дочери известного мецената Саввы Мамонтова-Веры.В центре карттины- комната,юная  девочка,стол и на нем персики.
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