Отзыв по картине девочка с персиками
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Отзыв по картине девочка с персиками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серов написал портрет 12-летний дочери известного мецената Саввы Мамонтова-Веры.В центре карттины- комната,юная девочка,стол и на нем персики.
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