Длина бассейна 2 метра 8 дм, ширина 1 метр 5 дм и глубина 8 дм. Сколько вёдер воды можн?? налить в бассейн, если объём равен 12 литров? Помогитееееее!!!

Математика
Длина бассейна 2 метра 8 дм, ширина 1 метр 5 дм и глубина 8 дм. Сколько вёдер воды можн?? налить в бассейн, если объём равен 12 литров? Помогитееееее!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    1 л=1 дм³ 1)   28*15*8=3360(дм³)-объем бассейна 2)   3360:12=280(вед.)-столько потребуется
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