Длина бассейна 2 метра 8 дм, ширина 1 метр 5 дм и глубина 8 дм. Сколько вёдер воды можн?? налить в бассейн, если объём равен 12 литров? Помогитееееее!!!

Математика

Длина бассейна 2 метра 8 дм, ширина 1 метр 5 дм и глубина 8 дм. Сколько вёдер воды можн?? налить в бассейн, если объём равен 12 литров? Помогитееееее!!!

Автор: Гость