Для чого люди допомагають рибам узимку ? Текст короткий міркування
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Для чого люди допомагають рибам узимку ? Текст короткий міркування
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю для того , щоб їм краще жилось , щоб вони не померли з голоду . Як люди з Голодомору у 1932-1933 рік . Багато всього треба берегти і цінувати , воно зроблено природу а не руками людини !!!!
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