5 скороговорок с числительными

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5 скороговорок с числительными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неделю Емеле прясть короб кудели, А Емелиной дочке - прясть одну ночку. Как на горке, на пригорке Стоят тридцать три Егорки. Слишком много ножек у сороконожек. Летят три пичужки через три пустых избушки. Променяла Прасковья карася, На три пары полосатых поросят, Побежали поросята по росе, Простудились поросята, да не все!
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