Який синонім у слова сильний?

Українська мова
Який синонім у слова сильний?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Синонім до слова сильний  - могутній.
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