Який синонім у слова сильний?
Українська мова
Який синонім у слова сильний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонім до слова сильний - могутній.
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