Реши уравнения 0.8(х-2)-0.7(х-1)=2.7

Гость: Гость:

0.8х-1.6-0.7х+0.7=2.7 0.1х=2.7+1.6-0.7 0.1х=3.6 х=36 проверка подставим вместо х 36 0.8(36-2)-0.7(36-1)=2.7 0.8*34-0.7*35=2.7 27.2-24.5=2.7 2.7=2.7 если подставить твой ответ 0.8(11.3-2)-0.7(11.3-1)=2.7 0.8*9.3-0.7*10.3=2.7 7.44-0.91=2.7 6.53=2.7( но6.53 не равно 2.7) ответ 11.3 неверен