Какую массу будет иметь никелиновый провод сечением 0,5 мм2 и сопротивлением 8 Ом?
Физика
Какую массу будет иметь никелиновый провод сечением 0,5 мм2 и сопротивлением 8 Ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ρ=R*S/L; ф-ла для определения удельного эл.сопротивления проводника; L=R*S/ρ=8*0,5/0,087=46(м); ρ=0,087(Ом*мм²/м) это справочные данные; V=S*L=0,0000005*46=0,000023(м³); Удельный вес никеля ρ=8902 кг/м³; m=V*ρ=0,000023*8902=0,2(кг); Ответ: m=0,2кг=200гр.
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