Какую массу будет иметь никелиновый провод сечением 0,5 мм2 и сопротивлением 8 Ом?

Физика
Какую массу будет иметь никелиновый провод сечением 0,5 мм2 и сопротивлением 8 Ом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ρ=R*S/L;  ф-ла для определения удельного эл.сопротивления проводника;  L=R*S/ρ=8*0,5/0,087=46(м);  ρ=0,087(Ом*мм²/м)  это справочные данные;  V=S*L=0,0000005*46=0,000023(м³);  Удельный вес никеля ρ=8902 кг/м³;  m=V*ρ=0,000023*8902=0,2(кг);  Ответ: m=0,2кг=200гр.
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