В результате реакции 60 процентного раствора азотной кислоты с серебром выделилось 4,48 мл оксида азота(4). Вычислите массу израсходованного раствора азотной кислоты.

Химия
В результате реакции 60 процентного раствора азотной кислоты с серебром выделилось 4,48 мл оксида азота(4). Вычислите массу израсходованного раствора азотной кислоты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ag+2HNO3=AgNO3+NO2+H2O n(NO2)=4,48/22,4=0,2 моль n(HNO3)=0,2*2=0,4 моль m(HNO3)=0,4*63=25,2 г m раствора(HNO3)=25,2/0,6=42 г
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