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Почему в слове приберег пишется приставка при?
Русский язык
Почему в слове приберег пишется приставка при?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что корень "берег"
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