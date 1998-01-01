Какое наибольшее число можно получить, Если из суммы двух различных трехзначных чисел вычесть сумму двух различных двузначых чисел . С объяснениями пожалуйста .

Математика

Какое наибольшее число можно получить, Если из суммы двух различных трехзначных чисел вычесть сумму двух различных двузначых чисел . С объяснениями пожалуйста .

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