Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.

Математика

Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.

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