Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.

Математика
Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115 кг:4 кг=28,75 (деталей) ответ: из 115 кг стали можно получить 28 деталей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько рублей сдачи нужно получить с 50 р., если купили 3 марки по 7 р. и 4 марки по 5 р.?
Ответить
Українська література
Допоможіть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будь ласочка !!!!!!!!!! Потрібно скласти курйозний вірш !!!
Ответить
Математика
Даны два прямоугольника с равными периметрами.Первый прямоугольник имеет длину 12 см, ширину 7 см.Ширина второго прямоугольника равна 5 см. Найдите...
Ответить
Математика
В дачном посёлке 30 деревянных домов,а кирпичных на 20 больше. Рассмотри схематиче??кий чертеж и объясни,что обазначают выражения:30+20; 30+(30+2...
Ответить
Русский язык
Пользуясь словарем иностранных слов, объясните лексическое значение следующих с??ов. мониторинг инновация блокбастер ремейк ноу-хау уф...
Ответить