Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.
Математика
Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115 кг:4 кг=28,75 (деталей) ответ: из 115 кг стали можно получить 28 деталей
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