Какое предложение можно составить со словом Москва
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Какое предложение можно составить со словом Москва
Ответ(ы):
Гость:
Москва-столица нашей родины.(Повеств. Не воскл. Простое. Двусастав. Распространение. Не осложненной)
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