Морфологический разбор С высокого неба падали и падали одинокие снежинки
Русский язык
Морфологический разбор С высокого неба падали и падали одинокие снежинки
Ответ(ы):
Гость:
Снежинки подлежащее, падали сказуемое, одинокие определение. Подлежа́щее — главный член предложения, грамматически независимый; обозначает предмет, действие которого выражается сказуемым Подлежащее называет то, о ком или о чём говорится в предложении, и отвечает на вопросы «кто?» , «что?» . При разборе предложения подчёркивается одной чертой вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал с...
Английский язык
Математика