Морфологический разбор С высокого неба падали и падали одинокие снежинки

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Снежинки подлежащее, падали сказуемое, одинокие определение. Подлежа́щее — главный член предложения, грамматически независимый; обозначает предмет, действие которого выражается сказуемым Подлежащее называет то, о ком или о чём говорится в предложении, и отвечает на вопросы «кто?» , «что?» . При разборе предложения подчёркивается одной чертой вот так