Как современный мир чтит память о подвиге греков при марафоне

Гость: Гость:

Привет я готов помочь тебе в твоем вопросе. Весь современный мир чтит подвиг марафонцев благодаря спортивной дисциплине. Марафонский забег это бег на расстояние 42 км 195 м.По легенде мужественный воин по имени Фидиппид совершил забег от Марафона до Афин и сообщил о победе и умер. Если помог ставь как лучший ответ и благодари. Удачи!!!