Сочинение миниатюра "Можно ли простому человеку совершить чудо" помогите пожалу??ста

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Жизнь… Самое большое чудо. Не знаешь, что тебя ждет завтра, не знаешь, какой поворот будет через секунду. Не знаешь, что ты увидишь, оглянувшись назад, на свою жизнь, через мгновение или через год… Время ли имеет такую особенность менять все, или это человеческое зрение так устроено — видеть все по-иному…Сегодня тебе видится вся твоя жизнь как сплошной праздник, а завтра она покажется серой и унылой. Самое загадочное чудо — твоя жизнь. Потому что волшебник, который творит это чудо, это волшебство — ты… Но ты не подозреваешь иной раз, что ты — самый- самый настоящий маг и волшебник, а потому твое волшебство повергает иной раз тебя самого в изумление…И ты остаешься в неведении иной раз долгие годы, иной раз немногие годы, а иной раз — и всю твою волшебную жизнь, наполненную чудесами и приятными, и неприятными, и предсказуемыми, и неожиданными…Как маги и волшебники не перестают заниматься своим искусством, так и твоя душа не перестает творить жизнь, приходя снова и снова на эту Землю, прекрасную планету, зеленую и голубую, такую хрупкую и маленькую, если смотришь на нее издалека, с какой-нибудь звезды…И душа, очарованная такой картиной, хрупкостью и беззащитностью Земли, снова возвращается. Давая себе при этом обещание, что будет творить только то, что поможет ей быть в гармонии, ощутить свое единство с этой праматерью — с Землей.Душа понимает, что это она творит и творит, и делает Землю такой, какая она есть… Душа понимает, что только в совокупности всех творений таких же как она сама душ, и получается это чудо — Земля и земная жизнь…Как же не поддасться этому зову — зову творения? И она снова приходит на землю… И раздается крик: ребенок рождается, и вдруг забывает, зачем он идет сюда… И ему обидно, и он кричит… Он забывает все, что только что помнил: что он волшебник, что все остальные — такие же волшебники, что он дал себе обещание — осознанно совершать чудеса. И помнить — какое это чудо — его жизнь, помнить — что время удивительным образом преображает и изменяет все. Даже само себя. Или все же человек меняет время своим волшебством?…