Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал со скоростью 80км/ч а другой 110км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут авто...

Математика

Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал со скоростью 80км/ч а другой 110км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут автомобили через 3 часа после выезда?

Автор: Гость