Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал со скоростью 80км/ч а другой 110км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут авто...
Математика
Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал со скоростью 80км/ч а другой 110км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут автомобили через 3 часа после выезда?
Ответ(ы):
Гость:
80*3=240 км- проехал первый автомобиль. 110*3=330 км- проехал второй автомобиль. 240+330+65=635 км - расстояние между автомобилями через 3 ч. ИЛИ выражением : (80+110)*3+65=635 км
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