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Сравни 6м. 56дм что больше
Математика
Сравни 6м. 56дм что больше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 метров больше т.к. 56 дм будет 5.6 метра
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