Какое предложение определённо личное ,безличное ,назывные,неопределенно личное 1. хоть одну - то извилину надо иметь. 2. Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу . 3.по щекам моряков ,не раз смотревших ...

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Какое предложение определённо личное ,безличное ,назывные,неопределенно личное 1. хоть одну - то извилину надо иметь. 2. Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу . 3.по щекам моряков ,не раз смотревших в лицо смерти,текли слёзы . 4.Из-за этого всем верить ? 5. нужен воздух,нужны силы , а того и другого у темы мало. 6. мне так нравится слушать ,как ты красиво описываешь природу

Автор: Гость