Ex.20 Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Ex.20 Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Am are having am lying is playing  is watching is swimming  get up go take want
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