Как вы думаете, заголовок отражает содержание или основную мысль сказки? "Летучий корабль"
Литература
Как вы думаете, заголовок отражает содержание или основную мысль сказки? "Летучий корабль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как сказать? Если как в думаться. Летучий корабль - там, скорее всего летает корабль, парит на небесами. А основную мысль сказки - смотря, как смотреть. Так, что больше Отражает содержание.
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