Скорость хим реакции H2+CL2=2HCL возрастает при:а)увеличивается концентрации водорода и повышение давления б)увеличении концентрации водорода и уменьшение давления в)уменьшение концентрации водорода и повышение давления г)умень...

Химия
Скорость хим реакции H2+CL2=2HCL возрастает при:а)увеличивается концентрации водорода и повышение давления б)увеличении концентрации водорода и уменьшение давления в)уменьшение концентрации водорода и повышение давления г)уменьшение концентрации водорода и понижении давления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) увеличивается концентрации водорода и повышение давления. Химия девятого класса, ну в самом деле!
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