Скорость хим реакции H2+CL2=2HCL возрастает при:а)увеличивается концентрации водорода и повышение давления б)увеличении концентрации водорода и уменьшение давления в)уменьшение концентрации водорода и повышение давления г)умень...
Химия
Скорость хим реакции H2+CL2=2HCL возрастает при:а)увеличивается концентрации водорода и повышение давления б)увеличении концентрации водорода и уменьшение давления в)уменьшение концентрации водорода и повышение давления г)уменьшение концентрации водорода и понижении давления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) увеличивается концентрации водорода и повышение давления. Химия девятого класса, ну в самом деле!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык