Помогите решить уравнение 472 все 6 уравнений
Математика
Помогите решить уравнение 472 все 6 уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
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29х-15х+16=100 29х-15х=100-16 14х=84 х=84:14 х=6 11у+32у-127=45 11у+32у=45+127 43у=172 у=172:43 у=4 15z+8z-59=102 15z+8z=102+59 23z=161 z=161:23 z=7 9t+4t-286=0 9t+4t=0+286 13t=286 t=286:13 t=22 14х+9х+88=272 14х+9х=272-88 23х=184 х=184:23 х=8 25х-16х+54=162 25х-16х=162-54 9х=108 х=108:9 х=12
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