Для ремонта одной комнаты понадобилось 6 рулонов обоев по 12 м каждый, а для ремонта другой -8 рулонов по 10 м каждый. сколько всего метров обоев ушло на ремонт?

Математика
Для ремонта одной комнаты понадобилось 6 рулонов обоев по 12 м каждый, а для ремонта другой -8 рулонов по 10 м каждый. сколько всего метров обоев ушло на ремонт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*6=72 м ушло 6 рулонов 2)8*10=80 м ушло 8 рулонов 3)72+80=152 м всего ушло
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