Для ремонта одной комнаты понадобилось 6 рулонов обоев по 12 м каждый, а для ремонта другой -8 рулонов по 10 м каждый. сколько всего метров обоев ушло на ремонт?

Математика

Для ремонта одной комнаты понадобилось 6 рулонов обоев по 12 м каждый, а для ремонта другой -8 рулонов по 10 м каждый. сколько всего метров обоев ушло на ремонт?

Автор: Гость