Время t затраченное катером на преодоление расстояние 100 км по течению реки и обра??но вычесляется по формуле t= 100/u+2 + 100/u-2 (u км/ч - собственная скорость катера) Какое время займет такое путишествие у катера с собствен...

Математика
Время t затраченное катером на преодоление расстояние 100 км по течению реки и обра??но вычесляется по формуле t= 100/u+2 + 100/u-2 (u км/ч - собственная скорость катера) Какое время займет такое путишествие у катера с собственной скоростью 6 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подставить вместо U= 6 t=100 / 6+2+ 100/6-2= 12,5+25=37,5ч
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