Время t затраченное катером на преодоление расстояние 100 км по течению реки и обра??но вычесляется по формуле t= 100/u+2 + 100/u-2 (u км/ч - собственная скорость катера) Какое время займет такое путишествие у катера с собствен...
Математика
Время t затраченное катером на преодоление расстояние 100 км по течению реки и обра??но вычесляется по формуле t= 100/u+2 + 100/u-2 (u км/ч - собственная скорость катера) Какое время займет такое путишествие у катера с собственной скоростью 6 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подставить вместо U= 6 t=100 / 6+2+ 100/6-2= 12,5+25=37,5ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Как называется число которое умножает числитель и знаменатель дроби при приведении ее к новому знаменателю
Математика
Химия
Скорость хим реакции H2+CL2=2HCL возрастает при:а)увеличивается концентрации водорода и повышение давления б)увеличении концентрации водорода и уме...