Какое привило на ошибку перечислять написал перечеслять
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Какое привило на ошибку перечислять написал перечеслять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударная гласная. И от слова число.
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