Какое проверочное слово к слову ягнёнок? (первая Я)

Русский язык
Какое проверочное слово к слову ягнёнок? (первая Я)
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