Какое проверочное слово к слову матушка

Русский язык
Какое проверочное слово к слову матушка
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Автор: Гость
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Гость:
А что проверять☺☺☺☺☺
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