Какое проверочное слово к слову пишИте? Зарание спасибо
Русский язык
Какое проверочное слово к слову пишИте? Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пИсьменный пИсьменность или Спешите - спешка, спишите - спишем
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