Какое проверочное слово к слову пишИте? Зарание спасибо

Русский язык
Какое проверочное слово к слову пишИте? Зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пИсьменный пИсьменность или  Спешите - спешка, спишите - спишем
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