Какое расстояние от Москвы до Чёрного моря

Окружающий мир
Какое расстояние от Москвы до Чёрного моря
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Автор: Гость
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Гость:
В разных источниках написано по-разному. либо 1300 км, либо 1500 км
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