Какое расстояние от Москвы до Чёрного моря
Окружающий мир
Какое расстояние от Москвы до Чёрного моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разных источниках написано по-разному. либо 1300 км, либо 1500 км
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