Какое слово лишнее кок рок посол сопка
Русский язык
Какое слово лишнее кок рок посол сопка
Ответ(ы):
Гость:
По моему "рок"))))))
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