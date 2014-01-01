Какое слово неверно разделено для переноса? 1. конь-ки 2.подъ-езд 3. плать-ице 4. об-ъе??ал

Русский язык
Какое слово неверно разделено для переноса? 1. конь-ки 2.подъ-езд 3. плать-ице 4. об-ъе??ал
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Гость:
Объехал-не верно разделено для переноса...
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