Составьте предложения, используя в качестве подлежащих следующие сочетания слов. Несколько человек, кое-кто из нас, много пассажиров, некоторые из присутствующих, что-то родное, два всадника, мы с ним, толпа людей.

Гость: Гость:

Несколько человек высказались насчёт этого дела, остальные же промолчали. Кое-кто из нас соврал, ему следует сознаться! Сегодня в электричке было достаточно много пассажиров. Некоторые из присутствующих постоянно отвлекались, и мне это мешало. Казалось, что в этом месте есть что-то родное. И тут дорогу мне преградили два всадника, сидящие верхом на белых конях. Тогда мы с ним ещё не знали о новых правилах. И тут толпа людей двинулась идти через дорогу прямо на меня.