Краткое содержание "Дубровский" глава 5.

Гость: Гость:

В Кистенёвке совершаются похороны старшего Дубровского. По их окончании Владимир идёт прогуляться в лес. Вернувшись, он видит у своего дома заседателя Шабашкина и исправника: они приехали исполнить судебный приговор и забрать деревню в собственность Троекурова. Крестьяне Дубровских враждебно ропщут на чиновников, грозят даже броситься на них. Расправу предотвращает лишь властное слово Владимира.Боясь по ночи ехать назад, приезжие просят, чтобы Дубровский разрешил им переночевать в его доме. Владимир сухо позволяет.