Мини сочинение на тему пришла осень

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Осень-это прекрасное время года. В это время года видно все многообразие природы. Деревья неожиданно меняют цвет листьев на яркие цвета, такие как, желтый, красный, оранжевый. В некоторые погожие деньки светит солнце, которое уже к сожалению не греет. Деревья начинают сбрасывать свою листву, теперь они совершенно "голые". Приятно погулять в парке, когда под ногами шуршат листочки, и ты уже в последний раз наслаждаешься осенью. Скоро выпадет снег и закроет своими большими снежинками всю эту прелесть. Все это здорово, но все не вечно. Одно время года сменяется другим, и уже в другом времени года мы видим другие прелести природы.