Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Петух был такой красивый и смелый.На шее огненное ожерелье. Спела серая в мелких пестринках а в пышном хвосте длинные серпообразные сине-чёрные перья.Он выступал вперёд широкой отливающей бро...

Русский язык
Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Петух был такой красивый и смелый.На шее огненное ожерелье. Спела серая в мелких пестринках а в пышном хвосте длинные серпообразные сине-чёрные перья.Он выступал вперёд широкой отливающей бронзой грудью высокого будто на параде поднимал лапу с загнутыми острыми шпорами. Подчеркни подлежашие и сказуемое в первом предложение .Покажи связь слов в этом предложении. Определи тему текста. Озаглавь его. К какому типу текста относится этот текст: описание ,повествование ,рассуждение ? Запиши ,как шёл петух.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) петух-подлежащее,красивый,смелый-сказуемое 2)тема:описание питуха 3)петушок 4) описание Он выступал вперёд широкой отливающей бронзой грудью высокого будто на параде поднимал лапу с загнутыми острыми шпорами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите решить тест. срочно
Ответить
Литература
Краткое содержание "Дубровский" глава 5.
Ответить
Русский язык
Мини сочинение на тему пришла осень
Ответить
Информатика
Соедини стрелками по смыслу.
Ответить
Обществознание
Какую рекламу можно сделать по обществу
Ответить