Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Петух был такой красивый и смелый.На шее огненное ожерелье. Спела серая в мелких пестринках а в пышном хвосте длинные серпообразные сине-чёрные перья.Он выступал вперёд широкой отливающей бро...
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Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Петух был такой красивый и смелый.На шее огненное ожерелье. Спела серая в мелких пестринках а в пышном хвосте длинные серпообразные сине-чёрные перья.Он выступал вперёд широкой отливающей бронзой грудью высокого будто на параде поднимал лапу с загнутыми острыми шпорами. Подчеркни подлежашие и сказуемое в первом предложение .Покажи связь слов в этом предложении. Определи тему текста. Озаглавь его. К какому типу текста относится этот текст: описание ,повествование ,рассуждение ? Запиши ,как шёл петух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) петух-подлежащее,красивый,смелый-сказуемое 2)тема:описание питуха 3)петушок 4) описание Он выступал вперёд широкой отливающей бронзой грудью высокого будто на параде поднимал лапу с загнутыми острыми шпорами
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