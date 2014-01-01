При каких целых нечетных k только одно из всех целых четных чисел является корнем ??равнения kx^2+(k+54)x-2014=0?
Математика
При каких целых нечетных k только одно из всех целых четных чисел является корнем ??равнения kx^2+(k+54)x-2014=0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При 9 и 13 если не ошибаюсь(а я ,наверно,ошибаюсь)
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