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Какое спряжение у слова гнуться
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Какое спряжение у слова гнуться
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Ответ(ы):
Гость:
Гнуться-1 спряжение. Наверное.
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