Какое существительное образовано приставочным способом прабабушка,букварь,брат??шка,медвежонок
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Какое существительное образовано приставочным способом прабабушка,букварь,брат??шка,медвежонок
Ответ(ы) на вопрос:
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Прабабушка образовано приставочным способом
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