В полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров час через 3 часа в??лед ему отошел другой теплоход и через 12:00 догнал 1 скакой скоростью двигался второй теплоход

Математика

В полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров час через 3 часа в??лед ему отошел другой теплоход и через 12:00 догнал 1 скакой скоростью двигался второй теплоход

Автор: Гость