В полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров час через 3 часа в??лед ему отошел другой теплоход и через 12:00 догнал 1 скакой скоростью двигался второй теплоход

Математика
В полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров час через 3 часа в??лед ему отошел другой теплоход и через 12:00 догнал 1 скакой скоростью двигался второй теплоход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+3=15 часов- был в пути первыйтеплоход 2)  16*15=240км прошёл за 15 часов 1 теплоход 3)  240:12=20км/ч
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