Для чего светит солнце?
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Для чего светит солнце?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце это центр всей солнечной вселенной,давайте подумаем,для чего она нужна? 1.без неё не было бы жизни на земле. 2.без неё наша земля бы была как Нептун. 3.это не обходимо для растений,а растения выдают кислород,что нам и нужно. 4.без солнца и не было бы и солнечной системы. 5.без неё бы не было воды и самих планет.
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