Какие-племена и народности населяли древнюю Грецию

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Балканский полуостров и острова Эгейского моря были заселены еще c эпоха палеолита. Это и неудивительно, если учитывать географическое положение этой территории. С тех пор здесь прокатилась не одна волна переселенцев. Окончательно этническая карта эгейского региона сложилась после расселения древнегреческих племен. Древние греки были одним из многочисленных народов, принадлежавших к индоевропейской языковой семье и расселившихся на обширных территориях Европы и Азии. Эгейский регион в основном населяли четыре племенные группы, говорившие на различных диалектах древнегреческого языка: ахейцы, дорийцы,эолийцы, ионийцы.Однако они уже в древности чувствовали свою близость происхождения. Из легенд они выводили свое происхождение от царя Эллина, чьи сыновья Дор и Эол и внуки Ион и Ахей (дети третьего сына Ксуфа) считались родоначальниками основных племенных объединений. Со временем по имени легендарного царя древние греки стали называть и свою страну – Эллада. Ахейцы, проникшие на территорию Балканской Греции в конце III тысячелетия до н. э., в эпоху бронзового века, были первой племенной группой древних греков, осевших в этом регионе. В конце II тысячелетия до н. э. дорийцы (видимо, первыми освоившие железо) истребили часть ахейцев, покорили или ассимилировали точно неизвестно, а остальных вытеснили с плодородных равнин Пелопоннеса. В I тысячелетии до н. э. ахейцы обосновались в горах Аркадии, Памфилии, на юге Малой Азии. Дорийцы заняли самые удобные для проживания области Пелопоннеса: Лаконику, Мессению и Арголиду, а также Дориду, южную часть Киклад, остров Крит и юг Карии в Малой Азии. На остальной части Пелопоннеса (кроме Аркадии), а также в центральных и западных областях Средней Греции говорили на диалектах, родственных дорийскому. На ионийском диалекте и его варианте, аттическом, говорили в Аттике, на острове Эвбея и островах центральной части Эгейского моря, а также в Ионии, области на западном побережье Малой Азии. В эгейском регионе, кроме греков, проживали и другие народности – пеласги, лелеги, карийцы (небольшие племена, жившие на этой территории до греков); на севере Балканского полуострова жили македоняне и фракийцы, а на северо-западе – иллирийцы. Однако в ходе исторического развития, благодаря тесным хозяйственным и культурным связям, различия между племенами постепенно стиралась и был выработан в ходе этого взаимодействия – единый общегреческий язык, в котором смешались все диалекты древнегреческого языка.