Запиши в килограммах 4ц 56 кг

Математика
Запиши в килограммах 4ц 56 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
456кг....................... ..
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