Какое утверждение ошибочно? 1)в глубь - наречие 2) занят - причастие 3) казалось - глагол 4) вследствие - производный предлог
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Какое утверждение ошибочно? 1)в глубь - наречие 2) занят - причастие 3) казалось - глагол 4) вследствие - производный предлог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казалось это как я помню наречие поэтому 3
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