Автомашина движется с постоянным ускорением а и к концу десятой секунды достигае?? скорости 20м/с.какова величина пути,пройденного автомашиной за десятую секунду?будет ли этот путь больше, равен или меньше 20 м?

Физика

Автомашина движется с постоянным ускорением а и к концу десятой секунды достигае?? скорости 20м/с.какова величина пути,пройденного автомашиной за десятую секунду?будет ли этот путь больше, равен или меньше 20 м?

Автор: Гость