Автомашина движется с постоянным ускорением а и к концу десятой секунды достигае?? скорости 20м/с.какова величина пути,пройденного автомашиной за десятую секунду?будет ли этот путь больше, равен или меньше 20 м?
Физика
Автомашина движется с постоянным ускорением а и к концу десятой секунды достигае?? скорости 20м/с.какова величина пути,пройденного автомашиной за десятую секунду?будет ли этот путь больше, равен или меньше 20 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость постоянна движение равноускоренное следовательно работает формула s=at^2/2 Нужно найти ускорение а=(v1-v2)/t Значит а= 20/10=2м/с^2 S= (2*10^2)/10=200/10=20 Ответ 20 метров
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