Составьте и запишите предложения.Определение, подлежащее,сказуемое,дополнение.

Русский язык
Составьте и запишите предложения.Определение, подлежащее,сказуемое,дополнение.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сладкоголосый соловей спел песню. Умный ученик решил задачу. Пушистый кот пил молоко.
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